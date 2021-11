Roma-Bodo 2-2, le pagelle: Zaniolo manca di lucidità, Mkhitaryan inesistente, Abraham tutto solo

Roma e Bodoe-Glimt 2-2 (0-1) in una partita della 4/a giornata del Girone C della Conference League disputata sul terreno dello stadio Olimpico di Roma. Nell'altra sfida del girone Zorya-Cska Sofia 2-0. Classifica: Bodo 8 punti, Roma 7, Zorya 6, Cska 1.

Le pagelle della Roma

RUI PATRICIO 5,5 Le maglie gialle del Bodo se le sognerà pure la notte. Un incubo.

KARSDORP 5 Infrange sugli scogli tutti i tentativi di contropiede ideati da Cristante.

MANCINI 5,5 Prova a rimediare l’errore sul 2-1 colpendo il palo. Almeno non molla.

CRISTANTE 5,5 Ritorno al passato poco glorioso. La sua assenza davanti si fa sentire. anche se è sempre preciso al lancio.

IBANEZ 6 Fuori ruolo, fuori giri contro un Solbakken sontuoso. Si fa perdonare col gol del pari.

DARBOE 4 Errori immani ad ogni pallone toccato e una copertura praticamente nulla. La lezione di Bodo non gli ha insegnato nulla (1’st Villar 6: fame di riscatto, si nota).

VERETOUT 5,5 Le corsie centrali sono quasi sempre intasate, lui prova a verticalizzare senza successo. Poi corre a cucire gli errori di Darboe.

ZANIOLO 4,5 Lucidità, questa sconosciuta. Si invola sempre capelli al vento ma quando c’è da prendere la decisione giusta lui prende l’altra strada (67’ Shomurodov 5,5: ha due chance, non le sfrutta)

MKHITARYAN 4 Non prova mai la giocata, non cerca mai il colpo di genio. Sembra un altro giocatore (1’st Perez 5,5: tanta voglia in più)

EL SHAARAWY 6,5 Ci prova sempre. Nel primo tempo è impreciso, nella ripresa trova il tiro a giro dell’illusione e poi sfiora di nuovo il pari (88’ Zalewski sv)

ABRAHAM 5 Soffre la solitudine e un colloquio continuamente interrotto con Zaniolo (81’ Mayoral 6: entra e serve due assist, uno perfetto)

MOURINHO 4,5 Lezione tattica e atletica. Così non va. Non basta il carattere.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 23:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA