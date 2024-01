Roma-Atalanta 1-1, pagelle: Dybala in stile Totti, Mancini leader. Llorente flop

di Francesco Balzani

La Roma pareggia 1-1 all'Olimpico contro l'Atalanta nel posticipo serale. Al gol bergamasco di Koopmeiners all'8' del primo tempo, replica il rigore di Dybala al 39'. Giallorossi ora attesi in settimana dal derby di Coppa Italia contro la Lazio.

PAGELLE ROMA

RUI PATRICIO 6

Poco reattivo sul gol e su alcune uscite a singhiozzo. Ma è provvidenziale su De Katelaere a metà primo tempo

KRISTENSEN 6,5

Mette fisico ed esperienza per coprire evidente carenze tattiche del ruolo. E nel finale che chiusura

MANCINI 7

Leader si diventa, e lui ormai lo è in ogni zona del campo. Regge il peso di una difesa con tante assenze e si fa vedere pure davanti con break fondamentali

LLORENTE 5

Non sta bene, e si vede. Concede di tutto a Miranchuk. (1’st Huijsen 6,5: il ragazzo si farà, anzi sembra già bravo. Delicato di piede, bravo in marcatura. E sfiora pure il gol)

KARSDORP 5,5

Gioie e dolori tra il gol concesso a Koopmeiners e il rigore procurato. Nel secondo tempo troppi errori di valutazione (65’ Celik 6: gioca pulito e ordinato)

BOVE 7

E’ in ogni dove. Ce ne vorrebbe altri due come lui.

CRISTANTE 6,5

Da mediano è un’altra cosa. Cerca di ordinare un centrocampo invaso dai bergamaschi. Ci riesce per buona parte del match

PELLEGRINI 6

Un primo tempo di botte e intesa con Dybala. A volte sbaglia l’ultima mossa, ma i movimento sono lodevoli. Poi cala (72’ Paredes 6: entra per anestetizzare un po’ quella parte del campo che cominciava a scottare)

ZALEWSKI 5,5

Trova tanti spazi, me li sfrutta il minimo sindacabile e finisce per incartarsi. (65’ Spinazzola 5: non li sfrutta proprio)

DYBALA 7,5

Da Premier League tra tunnel, rovesciate, aperture alla Totti. E quel rigore glaciale che almeno porta un punto. Kolasinac lo riempi di calci, senza pagare dazio (84’ El Shaarawy 6,5: pochi minuti, ma di spessore)

LUKAKU 6

Bravissimo a far partire i compagni verso la porta, un po’ meno al tiro. Presenza importante, ma meno ingombrante del solito

MOURINHO 6,5

Espulso, ma con l’arbitraggio di Aureliano sfidiamo chiunque a mantenere la calma. La Roma gioca una delle sue migliori partite ma paga i miracoli di Carnesecchi e la solita disattenzione dietro

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Gennaio 2024, 23:05

