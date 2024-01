Salernitana-Juventus 1-2, le pagelle: Vlahovic uomo partita, Iling esce dal tunnel. Kostic spaesato

di Timothy Ormezzano

La Juventus vince al 90° contro la Salernitana e si riporta a due punti dall'Inter capolista. I bianconeri espugnano l'Arechi dopo essere passati in svantaggio nel primo tempo per effetto del gol di Giulio Maggiore: nella ripresa sono prima Iling Junior e poi Vlahovic a regalare i tre punti ad Allegri.

Salernitana-Juve, le pagelle

SZCZESNY 6 Per intercettare il tiro-gol di Maggiore sarebbero serviti i superpoteri degli eroi Marvel. Nega il 2-1 a Bradaric.

GATTI 5,5 La determinazione non gli manca. Ma a volte eccede. Prende un giallo e saluta nell'intervallo (1' st Rugani 6,5: Dà certezze al reparto arretrato).

BREMER 6,5 Qualche piccola responsabilità sull'1-0 della Salernitana, non riesce a murare Maggiore. Per il resto, è un muro invalicabile.

DANILO 7 Non si intende con Kostic, quando la Salernitana affonda sul loro lato come se fosse burro. Poi però inventa l'assist per il gol da tre punti di Vlahovic.

WEAH 6,5 Nel primo tempo lascia poche tracce. Nella ripresa però si accende e serve al centro dell'area il pallone che Iling-Junior trasforma nell'1-1 (41' st Nonge sv).

MCKENNIE 6,5 Si fa valere in entrambe le fasi.

NICOLUSSI CAVIGLIA 5,5 Va a intermittenza e viene sacrificato sull'altare di un assetto più offensivo (14' st Milik 6: Entra nell'azione del pari juventino).

RABIOT 6,5 Il tuttocampista bianconero, uomo-ovunque, canta e porta la croce. Suo il dribling che porta all'espulsione di Maggiore.

KOSTIC 5 Spaesato, involuto. Perde tutti i duelli con Sambia, compreso quello che innesca il vantaggio dei padroni di casa (1' st Iling Junior 7: Esce finalmente dal tunnel segnando con un bolide di sinistro il suo primo centro stagionale e diventando il 13° goleador stagionale della cooperativa bianconera).

VLAHOVIC 7 Spreca un paio di palle-gol grandi così, ma un suo liscio diventa un assist per Iling-Junior. E nel finale prende l'ascensore per inzuccare il gol-partita.

YILDIZ 6 Gioca dritto per dritto, causando due ammonizioni tra i rivali. Ma nella ripresa evapora completamente (23' st Miretti 6: tiene il baricentro alto).

All. ALLEGRI 6,5 Temeva giustamente la sbornia di gol in Coppa Italia. Nella ripresa manda i suoi all’arrembaggio, azzecca la mossa-Iling Junior e incassa tre punti di piombo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Gennaio 2024, 20:11

