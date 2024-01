Empoli-Milan 0-3, le pagelle: Kjaer e Theo perfetti, Leao imprendibile, Loftus-Cheek sempre al posto giusto

di Luca Uccello

Dopo tre mesi il Milan di Stefano Pioli torna al successo lontano da San Siro. I rossoneri battono l'Empoli per 3-0 con i gol di Loftus-Cheek, Giroud e Traoré.

MAIGNAN 6

Una, due parate. Niente di davvero impossibile per Magic Mike.

CALABRIA 6

Il capitano ci mette sempre il cuore e tanta corsa. Poi si prende un giallo e allora Pioli lo toglie. (69’ Bartesaghi 6: nuova conferma per il ragazzo della Cantera)

KJAER 7

Assolutamente perfetto. Lunga vita a Simon. (84’ Gabbia ng: nuovo esordio in rossonero per Matteo)

THEO HERNANDEZ 7

Una partita da centrale da incorniciare. Non sbaglia niente. Ma proprio niente. Si prende anche la licenza di fare un coast to coast.

FLORENZI 6

E figurati se non si faceva male qualcuno. Stavolta tocca ad Alessandro… (35’ Jimenez 6,5: inizia benissimo, finisce un po’ in affanno. Una cosa è certa: il Real Madrid ha commesso un altra errore)

REIJNDERS 7

Pioli non lo toglie mai e fa benissimo. Non sbaglia mai.

ADLI 6

Regia e giocate di qualità.

LOFTUS-CHEEK 6,5

Si fa trovare al posto giusto al momento giusto. Piattone destro e palla nell’angolino. Poi cala ed esce (70’ Musah 6: recuperato)

RAFAEL LEAO 7

Gioca a tutto campo. E quando lo fa è devastante. Lo è in occasione della prima rete, lo è tutte le volte che vuole andare via. Gli manca ancora il gol è vero, ma l’assist vincente vale tanto lo stesso. (84’ Traoré 6,5: dopo l’esordio con gol in Coppa Italia arriva anche la prima rete in campionato)

GIROUD 6,5

Questa volta dal dischetto non fallisce.

PULISIC 6,5

Un quasi gol di testa e l’assist nel finale di tempo per Traorè. Non male per il supereroe rossonero

PIOLI 6,5

Nuova vittoria lontano da San Siro. Vittoria fondamentale per il terzo posto. Vittoria che manda ora il suo Milan a più sei in classifica sulla Fiorentina. Peccato per l’infortunio di Florenzi e le facce poco partecipative di Zlatan Ibrahimovic in tribuna. Sembrava annoiato…

