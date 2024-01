Udinese-Lazio 1-2, le pagelle: Vecino torna decisivo. Rovella da clonare, Kamada da dimenticare

di Enrico Sarzanini

La Lazio fatica ma passa a Udine contro i padroni di casa, risultato finale del match valido per la 19ma giornata di Serie A 1-2. I biancazzurri avevano chiuso in vantaggio il primo tempo, 0-1 il parziale, vantaggio arrivato quasi subito, al 12', su punizione dovuta all'atterraggio di Isaksen da parte di Kristensen: va a rete Pellegrini con un preciso rasoterra che supera la barriera avversaria. Tre i minuti di recupero. Il pareggio dell'Udinese arriva nella ripresa con Walace, che intercetta la punizione di punizione di Lovric e la devia in rete battendo Provedel al 58'. Tornano in vantaggio gli ospiti con Vecino al 75' che aggancia bene il suggerimento di Felipe Anderson e manda all'angolo alto del palo destro. Cinque i minuti di recupero.

PAGELLE LAZIO

PROVEDEL 6

Giornata tutto sommato tranquilla non ha nessuna colpa in occasione della rete del momentaneo pareggio dell'Udinese.

MARUSIC 6

Falsa partenza con qualche errore in fase di impostazione poi una volta trovata la giusta quadra, riesce a contenere le offensive avversarie senza patemi.

PATRIC 6,5

Elemento imprescindibile della difesa che guida con grande determinazione, con lui in campo il reparto mostra grande sicurezza.

GILA 6,5

Da dimenticato a garanzia il passo è stato breve. Sarri continua a dargli fiducia e lui ripaga con prestazioni concrete e senza sbavature. Salva sul tiro di Pereyra. (42' st Romagnoli, sv).

PELLEGRINI 7

Solita pretszione di luivello è lui al 13' a sbloccare su un calcio di punizione. Primo gol in Serie A per il giocatore e prima rete su punizione dell'anno per i biancocelesti. (22' st Lazzari 6,5: spinge a dovere).

GUENDOUZI 6,5

Come al solito uomo a tutto campo, non tira mai indietro la gamba ed è sempre nel vivo dell'azione: bravo a leggere in anticipo tutte le situazioni più complicate.

ROVELLA 7,5

Una furia dall'inizio alla fine della partita rispetto ai compagni è l'unico che non ha nessun calo di rendimento e che non molla mai.

KAMADA 4,5

La tanto attesa scossa non arriva: Sarri conferma di avere grande fiducia in lui che troppo spesso appare fuori dagli schemi e senza idee. (1' st Vecino 7: entra e regala la vittoria alla Lazio)

ISAKSEN 6,5

Parte subito a mille sempre nel vivo dell'azione ed una spina nel fianco dell'Udinese al 10' si guadagna un calcio di punizione dal limite su cui Pellegrini sblocca.

CASTELLANOS 6

Fa a sportellate per tutta la gara con Kristensen che non lo fa praticamente mai girare e infatti di tiri in porta nemmeno l'ombra ma lotta come un leone ed è lui dare il là all'azione del 2-1.

ZACCAGNI 6

Costantemente raddoppiato dai giocatori dell'Uidnese, non molla di un centimetro e palla al piede punta sempre la porta anche se gli manca sempre l'ultimo passo quello decisivo. (22' st Pedro 6: regala vivacità all'attacco).

SARRI 6,5

Continua la risalita della Lazio che adesso si trova a -4 dal quarto posto e inizia a vedere la luce in attesa che rientrino Immobile, Romagnoli e Luis Alberto.

