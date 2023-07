Rissa tra ultrà di Sampdoria e Como a colpi di cinghie e bastoni in mezzo alla statale dello Stelvio: pioggia di Daspo

di Redazione web

Una violenta rissa tra ultras di Sampdoria e Como in mezzo alla statale 38 dello Stelvio in Valtellina. Vietato l'accesso alle manifestazioni sportive (Daspo) per 2, 6, 7 anni a tre soggetti appartenenti alla frangia estrema della tifoseria del Como Calcio. Il divieto è stato emesso dal questore della provincia di Sondrio a seguito dei noti fatti avvenuti lo scorso 16 luglio a Villa di Tirano, nella provincia di Sondrio, dove ultras delle tifoserie delle società calcistiche Como (in ritiro a Bormio) e Sampdoria (in ritiro a Livigno), armati di bastoni e cinghie, hanno dato vita a una violenta rissa in mezzo alla statale davanti a una paninoteca.

Per due di loro è stato anche disposto l'obbligo di firma. La Digos e la Polizia Anticrimine di Sondrio stanno procedendo all'identificazione e alla successiva denuncia e diffida di tutti i soggetti coinvolti nell'episodio di Villa di Tirano. Domenica scorsa, dopo questi fatti, la statale dello Stelvio era presidiata dalle forze dell'ordine proprio per evitare il ripetersi di scene simili, infatti la Sampdoria era impegnata nell'amichevole con la Pro Patria mentre il Como giocava contro la Torres.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Luglio 2023, 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA