Rafael Leao ha firmato il rinnovo di contratto con il Milan, accordo fino al 2028: le cifre e la clausola rescissoria da top player

Rafael Leao resta al Milan. Il portoghese ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2028. Dopo mesi di trattative, è arrivata la fumata bianca, che scaccia via le voci che lo volevano pronto a partire.

Leao firma il rinnovo: i dettagli

Rafael Leao guadagnerà 7 milioni di euro netti a stagione, con 2 milioni di buonentrata, riporta la Gazzetta dello Sport. La sua clausola sarà alzata a 150 milioni. Una cifra da vero top player, che lascia tranquilli i tifosi. Almeno finché uno dei top club europei deciderà di fare una pazzia per strapparlo al Diavolo. Nelle ultime ore c'è stata l'accelerazione decisiva, che ha spazzato via ogni dubbio del giocatore.

Il derby di Champions

Rafael Leao è giunto poco prima delle 13 all'Hotel Melià, dove il Milan è in ritiro in vista della semifinale di andata di Champions League in programma questa sera.

