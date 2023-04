Milan-Inter, un altro derby di Milano in Champions: i due precedenti nel 2003 e 2005

Corsi e ricorsi storici. L'Inter, come previsto, elimina senza troppi patemi il Benfica e vola in semifinale di Champions League, dove affronterà i cugini del Milan, già reduci da un derby tutto italiano col Napoli. E la mente non può non tornare agli ultimi due precedenti tra le milanesi nella massima competizione europea.

Inter-Benfica 3-3, le pagelle: Barella tuttocampista, Lautaro un toro vero. Delude solo Dzeko

Napoli-Milan 1-1, le pagelle: Calabria annulla Kvara, Magic Mike para tutto. Leao inarrestabile

Derby di Milano in Champions, i precedenti

Entrambi i precedenti risalgono ai primi anni 2000, rispettivamente 20 e 18 anni fa. Nel 2003, accadde proprio in semifinale: il Milan di Carlo Ancelotti contro l'Inter di Hector Cuper. Da una parte Nesta, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Rui Costa, la coppia d'attacco Shevchenko-Inzaghi, e soprattutto capitan Paolo Maldini, ora direttore tecnico rossonero. Dall'altra capitan Zanetti, Materazzi, Hernan Crespo, Recoba e i giovani Kallon e Oba Oba Martins. Dopo lo 0-0 dell'andata, al Milan bastò un pareggio 1-1 (gol di Shevchenko e Martins) per andare in finale - poi vinta - contro la Juventus. Decisiva la parata all'ultimo respiro di Abbiati su Kallon, una parata che tutti i tifosi rossoneri ricordano con grande gioia.





Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 23:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA