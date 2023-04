Mario Balotelli si confessa a Fedez: «Mi fa male non avere i figli con me». Poi parla di Mourinho e Totti

di Redazione Web

Mario Balotelli, ospite e Muschio Selvaggio, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Fedez in cui ha spaziato tra la carriera e la vita privata. Il calciatore ha parlato della sua carriera calcistica, culminata anche con la nazionale, ma non ha nascosto il rammarico per alcune scelte fatte nella vita privata e con i figli.

La carriera

Mario si è soffermato sui momenti vincenti della sua carriera: «Da piccolo giocavo per divertirmi, i miei genitori hanno sempre cercato di frenarmi perché non ero un bambino semplice: da piccolo non capivo l’affido ad altri genitori da parte dei miei genitori biologici, oggi posso dire che con quella scelta la mia famiglia naturale mi aiutò. Oggi quella scelta l’ho capita». Un pensiero particolare lo rivolge a Mourinho: «Devo quasi tutta la mia carriera all’Inter, ma nel cuore sono sempre stato milanista. Mourinho? Ho avuto un rapporto un po’ particolare, un bel rapporto. Abbiamo due caratteri difficili da gestire, andavamo spesso allo scontro, ma era uno scontro paterno, tra padre e figlio». Ha parlato anche dello scontro con Totti: «C’era stata una partita negli anni precedenti, in cui avevo zittito i tifosi della Roma, ma non credo che lui ce l’avesse con me per quel motivo. Lui in finale di Coppa Italia ce l’aveva con il mister che non lo aveva fatto giocare dall’inizio, e per questo era nervoso. Io Totti lo rispetto tantissimo, gli voglio bene. Alla fine della partita gli ho anche scritto: “Perché mi hai dato il calcio?”. Lui è stato disarmante nella risposta: Dai, non ti ho preso neanche bene…».

La vita privata

Sulla vita privata non nasconde il rammarico per qualche errore commesso. Racconta che i genitori lo hanno spinto a fare sport: «Sapevano che una persona come me, a quell'età, con i miei problemi e il mio carattere, si sarebbe perso. Quindi ho fatto mille sport, ho sempre studiato e devo ringraziarli per questo». Un errore di cui soffre molto è legato alla famiglia: «Non ho mai creato una vera famiglia, nel senso che stare con una donna, amarla, sono cose che non ho mai avuto in vita mia. La cosa difficile è non avere sempre i figli con me, questo mi arreca tristezza, ma mi sono abituato».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Aprile 2023, 18:34

