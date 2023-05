Milan-Inter, dove vedere in chiaro il derby di Champions: non solo Prime Video, ecco il canale tv

di Redazione Web

Milan-Inter, dove vedere la semifinale di andata di Champions League, in programma domani mercoledì 10 maggio alle 21? Qualche giorno fa Prime Video, piattaforma Amazon titolare dei diritti sul match del mercoledì fino alle semifinali, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per trasmettere la partita in chiaro per tutti, dopo le indicazioni dell'Agcom che aveva chiarito che eventi di rilevanza devono essere trasmessi anche in chiaro, e tra questi ricadono appunto semifinali e finali di coppe europee con squadre italiane.

Milan, Pioli: «Leao proverà a forzare, se sta bene gioca titolare». Giroud: «Amo giocare i derby»

Inter, Inzaghi: «Noi favoriti? Derby è gara a sé. L'assenza di Leao non cambia i nostri piani»

Milan-Inter, dove vederla in chiaro

Oltre che su Prime Video, per gli abbonati al servizio, la semifinale sarà dunque visibile anche in chiaro, sul canale Sky TV8. In un comunicato, Prime Video sottolinea che così darà «a tutti gli appassionati di calcio in Italia la possibilità di godere della copertura, eccezionalmente distribuita, anche in chiaro sul canale TV8 di Sky per lo storico match del 10 maggio». Anche la semifinale di ritorno, Inter-Milan di martedì 16 maggio, sarà visibile in chiaro, visto che sarà trasmessa, come è già noto, da Canale 5, mentre Prime trasmetterà invece la gara di ritorno tra Manchester City e Real Madrid.



«Il pre-partita di Prime Video sarà disponibile sia su Prime Video che sul canale in chiaro TV8 di Sky dalle 19.30 in diretta da San Siro - continua la nota di Prime Video, che ha l'esclusiva della Champions dalla stagione '21-'22 -.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Maggio 2023, 21:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA