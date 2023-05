Milan, Pioli: «Leao proverà a forzare, se sta bene gioca titolare». E Giroud avverte: «Amo giocare i derby»

di Redazione Web

Il Milan affronta il primo atto delle semifinali di Champions League contro l'Inter con un tarlo: la presenza o meno di Rafael Leao, infortunatosi sabato nella partita contro la Lazio. Stefano Pioli, nella conferenza stampa della vigilia, non scioglie i dubbi: «Leao oggi ha svolto il lavoro che era in programma di fare», ha detto il tecnico campione d'Italia uscente facendo il punto sulla condizione del portoghese, che in mattinata ha provato sul campo a testare le sue condizioni.

Pioli: «Leao proverà a forzare»

Su Leao, Pioli ha chiarito: «Domani proverà a forzare. Se lo convoco sarà per giocare. Domani saranno il dottore e Rafa a dirmi quali saranno le condizioni. Rafa ha caratteristiche uniche in questa squadra, se non dovesse farcela giocheremo in altro modo». Poi chiarisce: «Non ho detto che l'Inter è favorita. Ho detto che è favorita per gli altri».



Il mister rossonero crede nell'impresa e lo dice chiaramente: «Noi pensiamo di poter eliminare chiunque. Lo abbiamo fatto con il Tottenham e con il Napoli. In Champions non abbiamo avuto un percorso di alti e bassi, ma abbiamo fatto qualcosa di eccezionale. A tutti noi non è mai successo di giocarci una finale di Champions, la motivazione è al massimo. Ho cercato di trasmettere alla squadra la felicità di vivere questi momenti: sarà una partita che si giocherà sui 180 minuti».

Giroud: amo giocare i derby

Non sarà una sfida tra Giroud e Lautaro, la semifinale di domani. Lo dice chiaramente proprio il francese, alla vigilia del derby-semifinale di Champions, che sa che non sarà solo una rivincita della finale del Mondiale. «Ma anche della Supercoppa», spiega sorridendo Olivier Giroud, che l'anno scorso decise il derby di ritorno con una doppietta che aprì la strada al Milan verso lo scudetto. «Ma no, non è una cosa personale con Lautaro, non è una sfida tra me e lui. Siamo una squadra, lasciamo il passato alle spalle. Poi, certo per me c'è una motivazione in più».



Sarà «sicuramente un derby speciale, diverso», spiega Giroud.

