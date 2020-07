Probabili-formazioni. Sassuolo-Lecce De Zerbi cambia ancora la squadra

De Zerbi cambia ancora la formazione del Sassuolo. Rispetto alla vittoria di Firenze, dovrebbero rivedersi dal 1' minuto Consigli, Berardi e Caputo. In difesa possibile chance per Marlon al fianco di Peluso. Rogerio, squalificato, sarà rimpiazzato da Kyriakopoulos. A destra straordinari per l'ottimo Muldur: Toljan non è ancora al meglio, anche se convocato. A centrocampo possibile conferma per Locatelli, con Bourabia al suo fianco. In avanti Berardi, Djuricic (o uno tra Defrel e Traoré), Boga alle spalle di Ciccio Caputo.



Liverani, invece, è possibile che schieri il Lecce con il 4-4-3. Chance dal 1’ per Babacar al centro dell’attacco con Saponara e Falco a supporto. A centrocampo possibile turno di riposo per Tachtsidis, con Petriccione in regia affiancato da Barak e Mancosu. In difesa Donati a destra, Calderoni a sinistra; al centro rientra Lucioni accanto a Paz. Out Rossettini e Meccariello.



LE PROBABILI FORMAZIONI



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Magnani, G.Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; D.Berardi, Defrel, Boga; Caputo. All. De Zerbi.



LECCE (5-3-2): Gabriel; Rispoli, Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Falco, Babacar. All. Liverani.



Arbitro: Massa di Imperia. Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Luglio 2020, 15:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA