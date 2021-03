Sanchez, eroe per una notte. Lukaku, assist al bacio. Conte verso lo scudetto

HANDANOVIC 6,5

Deve spendere subito un miracolo, volando di pugno ad intercettare un’incornata di Kurtic. Senza colpe su Hernani.

SKRINIAR 5,5

Un paio di controlli sbagliati e potenzialmente rischiosi, una dormita su Kurtic, sventata da Handanovic, e in fase di rilancio poca velocità e qualità di giocata. Insicuro.

DE VRIJ 6

Tra Karamoh e Man, quasi in surplace e senza concedere nulla al tiro. Bene pure nei face to face con Kucka, meno in costruzione da dietro.

BASTONI 6

Quasi un terzino aggiunto per assenza di competitor in fascia. Dietro non rischia, davanti prova ad aiutare.

HAKIMI 6,5

Gagliolo lo maltratta, ma quando parte in progressione è inarrestabile e un fattore di superiorità numerica a getto continuo. Prova ad innescare Eriksen e Lautaro, prezioso.

BARELLA 6,5

Quantità e qualità, a tutta birra. Fa su e giù, macinando chilometri, recuperando e traghettando palloni in avanti.

BROZOVIC 6,5

Soffre il disturbo di Kucka, faticando più del previsto in regia, ma senza smettere di dettare ritmi e trame di gioco. Suo l’innesco nell’azione del vantaggio.

ERIKSEN 6

Quarta consecutiva da titolare, questa volta però a qualità e ritmi ridotti (22’ st Vidal 6: dentro a distruggere).

PERISIC 5

Tanto fumo e poco arrosto. Davanti non punge, dietro si fa sorprendere dall’inserimento di Hernani, per l’1-2 (39’ st Darmian ng).

SANCHEZ 7,5

Con 45 minuti di ritardo, ma nella ripresa è una… Maravilla con due reti e tanti spunti in mezzora (30’ st Lautaro ng).

LUKAKU 7

Lui ci prova da subito, sfiorando il vantaggio in tre occasioni. Il capolavoro tecnico-atletico nell’azione dello 0-2, con 40 metri palla al piede e assist sontuoso ad Alexis.

CONTE 6,5

A fatica, ma centra la sesta vittoria consecutiva e un più 6 sul Milan che profuma di prima, vera fuga in classifica. Scampato anche il pericolo diffide, contro la Dea tutti presenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Marzo 2021, 23:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA