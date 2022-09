Juve, Pogba non vede l'ora: «Fidatevi di me». E Allegri per il Bologna ne recupera cinque

di Timothy Ormezzano

«Juve, riprendiamoci il posto che ci spetta. Torniamo a vincere». Lo ha detto Danilo, lo ripete Pogba: si può fare di più, proprio come cantano in quel noto brano sanremese. Il fuoriclasse francese si racconta in una lunga intervista al magazine GQ. Parla del suo ritorno in bianconero dopo sei anni al Manchester United: «Era il momento giusto per ritrovarci, si tratta di una bella sfida sia per me che per la Juve». È convinto che nessun colore gli doni come il bianconero: «Questa maglia è speciale, tira fuori il meglio di me».

Il Polpo si impegna ad accorciare i tempi per provare a rispondere presente all'appello di Juve-Benfica, il big match che il 25 ottobre potrebbe riaprire ai bianconeri le porte degli ottavi di Champions: «Prometto che lavorerò duro per tornare il prima possibile dice il numero 10, al giro di boa dei due mesi di prognosi post intervento al menisco lesionato -, così da aiutare la squadra a raggiungere le vittorie che merita». E assicura di non temere il peso della responsabilità: «Sono diventato come Pirlo, Buffon, Chiellini. Ora tocca a me fare alla Juve quello che hanno fatto loro».



Venerdì 30 Settembre 2022

