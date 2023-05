Perugia-Benevento, ipotesi illecito sportivo in serie B: la Procura Figc apre un'inchiesta, ecco il motivo

di Redazione web

Il Procuratore della federcalcio, Giuseppe Chiné, ha appena aperto - apprende l'ANSA - un procedimento sulle «modalità di realizzazione della rete del definitivo 3-2 nella gara Perugia-Benevento della 38/a e ultima giornata del campionato di Serie B», con «l'ipotesi di illecito sportivo».

Il video del gol incriminato

Al riguardo - trapela - è già stato acquisito il video della partita, e nei prossimi giorni saranno ascoltati i tesserati coinvolti nell'episodio. La rete finita nel mirino della Procura è stata realizzata da Kouan allo scadere dopo un clamoroso errore difensivo del portiere Manfredini e del difensore Leverbe. Un gol nei minuti di recupero che comunque non ha evitato al Perugia la retrocessione in serie C, mentre ai playout salvezza ci è andato il Brescia (contro il Cosenza) che nell'ultimo turno di B ha pareggiato in trasferta a Palermo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Maggio 2023, 21:39

