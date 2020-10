Smalling: «Roma, felice di essere di nuovo a casa. E quest'anno siamo ancora più forti»

«Sono convinto che quest'anno la Roma sia più forte». E’ bello rivedere il sorriso di Chris Smalling dopo 5 mesi di arduo tira e molla per il suo riscatto dal Manchester United. Il difensore inglese esordirà di nuovo in maglia giallorossa domenica col Benevento e ieri ha spiegato: «Abbiamo più esperienza e affiatamento, siamo in una posizione migliore rispetto la passata stagione».

Ad accoglierlo a Trigoria la nuova proprietà sulla quale si esprime così: «E' stato un piacere per me fare la loro conoscenza. Sono sempre presenti, hanno seguito i nostri allenamenti e ci fanno sentire in una famiglia. Mi è capitato poche volte vedere i proprietari dei club presenti e vicini a una squadra. Penso che questa vicinanza possa aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi». Poi una battuta sulla lunga trattativa e la voglia di tornare nella Capitale che non l'ha mai abbandonato: «Avevo voglia di rivivere le soddisfazioni e le gioie della scorsa stagione con questi compagni e questo allenatore. Sono grato alla Roma per avermi acquistato con una trattativa lunga. Voglio ricambiare aiutando la squadra».

In molti vorrebbero sul suo braccio la fascia da capitano: «La Roma ha uno dei migliori capitani che qualunque club al mondo vorrebbe avere, che è Edin Dzeko. Le squadre hanno bisogno dei leader in campo e fuori e uno di questi è sicuramente Edin. Io voglio migliorare in questo anche lavorando sul mio italiano».

E del bosniaco parla pure Borja Mayoral. «Non mi considero la riserva di Dzeko. Siamo due attaccanti e io arrivo con tanta voglia di far bene e di aiutare il club. Sono qui per imparare da lui, un attaccante con una grande esperienza. Sono sicuro ci sarà una concorrenza sana tra di noi, ma potremmo anche giocare insieme», le parole dell’ex attaccante del Real Madrid arrivato poche settimane fa a Roma. Fronte ds: Paratici verso la conferma alla Juve, prende forza la pista straniera.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Ottobre 2020, 17:21

