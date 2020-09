Osimhen entra e sveglia il Napoli: gol di Mertens e Insigne, 2-0 a Parma

Il Napoli ha battuto il Parma 2-0 nell'anticipo domenicale della prima giornata della serie A. Dopo un primo tempo bloccato e senza reti, l'ingresso del neo acquisto Osimhen e il cambio modulo hanno cambiato il volto alla partita, con Mertens e Insigne in gol al 18' e al 32' del secondo tempo. Buona la prima degli azzurri di Gattuso, quindi, in un Tardini con mille spettatori.

Azzurri in campo con la certezzaprima punta,a supporto. Il Napoli già in avvio la mette sul piano del palleggio. Il Chucky dopo 3 minuti va a terra al limite dell'area ma l'arbitro lascia correre. Il Parma prova a ragionare e a bloccare il ritmo azzurro. Al 10' prima chance gol per gli azzurri ma il velo diin area non è raccolto da nessuno. Gli emiliani si chiudono bene, non lasciano spazi. Non passa nessuno; le linee sono strettissime. Al 23' prima conclusione parmense con; Ospina comodo. Il colombiano si rende protagonista di una presa difficile poco dopo su cross di. Gli uomini diperò non sono troppo veloci, sono prevedibili nelle loro azioni e il risultato non si sblocca. Le uniche emozioni sono. Partita di studio, partita bloccata. Al 40' prova il sinistroma pallone molto alto. Termina così un primo tempo non proprio esaltante.Si ricomincia senza cambi rispetto alla prima frazione. Si scaldano però. Ospina resta a terra dopo uno scontro con. Ed è lo stesso centrocampista del Parma che prova la botta al 55': brividi e palla alta. Dopo un'ora di gioco, dunque, Gattuso getta nella mischiae ridisegna il Napoli: fuori Demme e azzurri con 4-2-3-1 con Fabian e Zielinski a far legna in mezzo. Due minuti appena e azzurri anche in vantaggio: il cross di Lozano è proprio per, Iacoponi lo anticipa ma il pallone arriva dalle parti diche apre il piattone e buca Sepe. L'ingresso del nigeriano e il cambio modulo portano i loro frutti: poco dopo èa colpire un clamoroso palo a Sepe battuto. Il Parma prova a reagire e si presenta pericolosamente in area con. In fase difensiva si sacrifica Mertens per non lasciare il fianco agli uomini di. Il Napoli però riesce a pungere in contropiede; al 76' assist di, Sepe non trattiene, arrivache insacca il 2-0. Gattuso a questo punto cambiacon. Ed è proprio Politano a provare una grande giocata dalla distanza, ma Sepe risponde. C'è spazio anche per, al posto di Mertens e Zielinski.è pericoloso, Ospina para ma era in fuorigioco.però rischia a pochi minuti dalla fine con un sombrero su Karamoh e regala un angolo. Termina così il primo match stagionale: il Napoli vince 2-0 al Tardini.Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Grassi (44’ st Siligardi), Brugman (24’ st Dezi), Hernani; Kucka; Inglese (24’ st Karamoh), Cornelius.A disposizione: 46 Alastra, 4 Balogh, 16 Laurini, 21 Dermaku, 31 Ricci, 32 Simonetti, 44 Kasa, 93 Sprocati, 99 Adorante. All. Liverani.Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz (38’ st Elmas), Demme (16’ st Osimhen), Zielinski (43’ st Lobotka); Lozano (38’ st Politano), Mertens (43’ st Petagna), Insigne.A disposizione: 1 Meret, 16 Contini, 6 Mario Rui, 13 Luperto, 19 Maksimovic, 31 Ghoulam, 33 Rrahmani. All. Gattuso.Mariani di Aprilia.18’ st Mertens, 32’ st Insigne.ammoniti Demme, Darmian, Bruno Alves, Pezzella e Kucka per gioco scorretto. Calci d'angolo: 4-2 per il Parma. Recuperi: 0’ pt e 6’ st.