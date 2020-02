Gasperini vince la panchina d'oro, Liverani quella d'argento

Gian Piero Gasperini ha vinto la panchina d'oro 2018-2019 per la serie A, il riconoscimento che viene assegnato dagli allenatori al miglior tecnico della stagione. Il tecnico dell'Atalanta ha battuto la concorrenza di Massimiliano Allegri e Sinisa Mihajlovic.



Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha vinto la panchina d'argento 2018/19. Il premio gli è stato consegnato oggi a Coverciano dove sono in corso le premiazioni per la panchina d'oro. All'ex giocatore della Lazio il merito d'aver riportato in Serie A il Lecce. Lunedì 3 Febbraio 2020, 13:23







