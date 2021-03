Le pagelle di Roma-Genoa 1-0: Mancini, personalità da leader (7,5). El Shaarawy non è ancora al top (5,5); Mayoral non segna più (5)

Le pegelle di Roma-Genoa, con i voti ai giocatori giallorossi. La Roma si è imposta per 1 a 0 con gol di Mancini, il migliore in campo.

PAU LOPEZ NG Zero parate e qualche piccola apprensione per un tiro da fuori di Scamacca. Domenica di relax

MANCINI 7,5 - Suona la sveglia con un gol imperiale. Aggiunge alla playlist testi rock in difesa e il solito giallo da bad boy. Personalità da leader

SMALLING 7 - Well Done Chris. Pietrifica l’ex Destro e rispolvera i tentacoli da Kraken in una difesa finalmente sicura. Ora che la saluta lo assista

CRISTANTE 6 - Parte con torpore e qualche errore in impostazione. Poi si riprende nell’inedito ruolo di centrale di sinistra. Gli manca solo di stendere i teloni sul campo a fine partita

KARSDORP 6,5 - Se lo cerchi trovi sempre il telefono libero. I suoi cross tagliati sono una manna dal cielo come dimostra il palo di tacco colpito da Pedro. Bene anche dietro.

DIAWARA 6,5 - Meno brillante rispetto a Firenze ma garantisce equilibrio e fisico contro i canini di Strootman (60’ Villar 6,5: becca il palo e non sbaglia un pallone).

PELLEGRINI 7 - Come l’ultimo quadro di Achille Lauro: mostra le spine per le tante critiche e reagisce con un assist e tanta personalità. Meno bene sui calci piazzati.

BRUNO PERES 6 - Catena debole quella di sinistra. Per fortuna i suoi avversari sono meno in palla di lui. Così se la cava tra alti e bassi (86’ Spinazzola ng)



EL SHAARAWY 5,5 - Ha bisogno di più campo davanti e anche di più benzina nelle gambe. Il rodaggio per ora è deludente (60’ Mkhitaryan 6,5: si divora mezzo Genoa con numeri d’alta scuola)



PEDRO 6 - Ha più sintonia tattica rispetto al Faraone ma sbaglia spesso il tasto sul joypad e calibra male le intenzioni che restano buone ma incompiute (74’ Perez ng: fa ammonire Criscito)



MAYORAL 5 - E’ vero che apre spazi ma non tiene una palla che una e in area avversaria sembra un improvvisato. Sei gare di digiuno in campionato, troppe . Musica leggerissima (86’ Fazio ng)

FONSECA 6,5 - Vittoria sofferta e ben amministrata. Il turn over massiccio funziona in vista dello Shakthar ma qualcosa davanti deve cambiare

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Marzo 2021, 16:21

