Neymar nei guai: deve 21 milioni di dollari al fisco brasiliano per il trasferimento al Barcellona

Neymar nei guai. La giustizia brasiliana ha stabilito che il fuoriclasse del Paris Saint Germain paghi 88 milioni di reais (circa 21 milioni di dollari) di multa per evasione fiscale in parte legata al suo trasferimento al Barcellona: lo rende noto il quotidiano Folha de S.Paulo.



In particolare, il giudice Roberto da Silva Oliveira, del 7/o Tribunale federale di Santos, nell'entroterra di San Paolo, ha stabilito che l'attaccante brasiliano paghi il debito o dica quali beni siano assegnati allo Stato.



Il caso risale al 2015, quando l'Ufficio federale di riscossione, legato al ministero dell'Economia, ha denunciato Neymar per aver eluso - tramite alcune imprese e una serie di manovre contabili - il pagamento dell'imposta sul reddito legata al suo passaggio per 40 milioni di euro dal Santos a Barcellona nel 2013.

Giovedì 28 Novembre 2019, 19:51







© RIPRODUZIONE RISERVATA