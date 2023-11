Ndombele, l'ex Napoli messo fuori rosa dal Galatasaray per un hamburger: «Era a dieta, deve perdere 6 chili»

di Redazione web

Un atleta deve sempre fare molta attenzione alla dieta. Tanguy Ndombele, però, non starebbe riuscendo a seguire le linee guida del suo tecnico: l'ex Napoli, infatti, è stato messo fuori rosa dal suo allenatore per... un hamburger. Il calciatore, attualmente al Galatasaray, è stato sorpreso dal suo allenatore mentre mangiava l'hamburger e non potrà tornare a giocare finchè non avrà smaltito i chili di troppo.

Incinta e vegana: «Mio figlio sarà come me, quando nascerà non mangerà carne né pesce». La scelta fa discutere

Dieta del rientro, i consigli per sgonfiarsi e perdere peso dopo le vacanze. L'esperto spiega cosa fare

Cosa è successo

La diatriba si è verificata al termine della partita tra il Galatasaray e il Bayern Monaco: la squadra turca ha subito una pesante sconfitta per 3-0.

Tanguy Ndombele non si è presentato alla squadra turca nel migliore dei modi: è arrivato a Istanbul con sei chili di troppo, e il Galatasaray gli ha imposto un regime di dieta ferrea. La sua pessima condizione atletica ha avuto un effetto tremendo sulle sue prestazioni in campo: solo 8 presenze, di massimo quindici minuti e senza particolari guizzi.

Per questo motivo, quindi, Buruk ha deciso di punirlo severamente, tant'è che si vocifera di un'imminente rottura, forse già a gennaio. Ndombele, a quel punto, potrebbe tornare alla squadra che detiene il suo cartelino, il Tottenham, nella speranza di ritrovare la forma perduta.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Novembre 2023, 21:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA