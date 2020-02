«Napoletani Coronavirus»: il coro dei tifosi del Brescia durante la partita con il Napoli

Quando il #Napoli ha accelerato, nel secondo tempo, si è vista la differenza. Bellissimo il gol di #fabianruiz. Poi il #Napoli si è di nuovo fermato.

Cori sul coronavirus contro i napoletani. Demoralizzante e assurdo. #BresciaNapoli — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) February 21, 2020

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Febbraio 2020, 23:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Napoletani». Questo l'assurdocoro partito dalla Curva nord del Brescia alla mezz'ora della partita tra Brescia e Napoli, al Rigamonti di. Il coro era stato intonato già una prima volta qualche minuto prima del fiscio d'inizio. La partita, finita con una vittoria del Napoli per 2 a 1, si è giocata di venerdì per gli impegni europei degli azzurri che incontreranno il Barcellona in Champions League. Lo riporta l'Ansa.Il coro non è sfuggito anche a molti telespettatori e giornalisti che hanno commentato la cosa su Twitter