Live Napoli-Bologna 3-0 Ancora Insigne su calcio di rigore!

Il Napoli di Spalletti sfida il Bologna nel posticipo del turno infrasettimanale di serie A e va a caccia della nona vittoria (su dieci partite) per riprendersi la vetta della classifica in condominio con il Milan. Squalificato il tecnico dopo la discussa espulsione di Roma, in panchina siede il vice Domenichini.

Il Bologna parte attento, al 5' Insigne serve Lozano che per poco non arriva di testa. Ci riprova poco dopo Mario Rui che va al tiro. Al 14' super assist di Osimhen per Insigne, salvataggio di testa bolognese e palla in angolo. Al 17' la svolta: percussione partenopea e Fabian che segna un gran gol dal limite dell'area: 1-0. Al 38' check del Var assegna un rigore agli azzurri per fallo di mano di Medel: sul dischetto va Insigne dopo 3 errori di fila e dopo minuti di protesta rossoblu. Il capitano del Napoli non sbaglia stavolta: 2-0. Termina così il primo tempo.

A inizio ripresa, Elmas sfiora di poco il tris. Break rossoblu con Barrow che si rende pericoloso. Al tiro anche Osimhen con un lampo, ma il tentativo è fuori. Ci prova pure Di Lorenzo ma senza gloria. Al 59' Osimhen come una lince si procura un altro rigore in mezzo a una selva di gambe. Ancora Insigne sul dischetto, stesso angolo e trasforma: 3-0. A questo punto entrano Zielinski e Politano per il capitano e Lozano. Al 72' Anguissa scheggia la traversa con un gran tiro da fuori. Dentro Demme e Mertens.

Napoli (4-3-3)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 26 Koulibaly, 33 Rrahmani, 6 Mario Rui; 99 Anguissa, 8 Fabian Ruiz, 7 Elmas; 11 Lozano, 9 Osimhen, 24 Insigne.

A disposizione: 1 Meret, 12 Marfella, 4 Demme, 5 Juan Jesus, 14 Mertens, 20 Zielinski, 21 Politano, 31 Ghoulam, 37 Petagna, 59 Zanoli, 68 Lobotka. All. Domenichini.

Bologna (3-5-2)

28 Skorupski; 15 Mbaye, 17 Medel, 6 Theate; 29 De Silvestri, 32 Svanberg, 8 Dominguez, 55 Vignato, 3 Hickey; 7 Orsolini, 99 Barrow.

A disposizione: 22 Bardi, 23 Bagnoli, 2 Binks, 10 Sansone, 11 Skov Olsen, 19 Santander, 20 Van Hooijdonk, 30 Schouten, 33, Pyhtia, 35 Dijks, 74 Cangiano. All. Mihajlovic.

Arbitro: Serra di Torino.

