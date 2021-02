Napoli-Benevento 1-0, la diretta: Mertens firma il vantaggio. Annullato il gol del raddoppio di Zielinski

Il Napoli deve rialzarsi dopo la delusione in Europa League, ovvero l'inutile vittoria per 2-1 sul Granada che non ha evitato l'eliminazione ai partenopei. Gattuso sulla strada trova il Benevento dell'amico Pippo Inzaghi con cui, con la maglia del Milan, da giocatore vinse tutto. Napoli che ha una striscia di tre vittorie di fila al Maradona: il poker manca da due stagioni.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, L. Insigne; Mertens. All. Gattuso

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Barba, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi (D'Angelo in panchina)

