Nainggolan, come sta la moglie Claudia: «Combatte, ma la strada è ancora lunga»

Giovedì 28 Novembre 2019, 14:24

come sta la moglie Claudia? Radja Nainggolan sta vivendo una stagione strepitosa finora a, con i rossoblù addirittura in zona Champions grazie anche alle prestazioni dell’ex Roma e Inter. Tra i motivi che hanno convinto il Ninja ad accettare la corte del patron Giulini, la malattia della moglie, sarda doc, che sta combattendoNainggolan in un’intervista a Eleven Sports ha parlato del suo momento attuale e anche della stessa Claudia. «Mia moglie combatte, ma la strada è lunga - le sue parole - Dovremo aspettare la chemioterapia per capire se ci sono complicazioni. Per ora sta andando tutto bene, lei sa cosa fare e io provo ad esserci di più per i bambini, mi concentro su di loro. Non è facile però: spesso siamo a casa senza di lei ed è importante che non soffrano».Radja ha poi parlato del suo addio all’Inter e del ritorno a Cagliari: «Non ho insistito per andarmene, ma amo troppo il calcio per finire fuori squadra, voglio dimostrare che hanno fatto un errore - ha detto - Potevo andare alla Fiorentina o in altre squadre, ma il problema di mia moglie ha semplificato la scelta. Ho preferito andare in una squadra di cui conoscevo i metodi e dove abitava lei».