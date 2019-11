Ibrahimovic, vandalizzati la statua e l'ingresso della casa: ecco cosa è successo

Giovedì 28 Novembre 2019, 14:21

Peggio ancora di un tradimento 'sportivo': l'annuncio di Zlatan Ibrahimovic su Instagram con la maglia dell'aveva spiazzato tutti, ma in realtà l'attaccante 38enne non tornerà a giocare nel campionato del suo paese. Svincolato dai Los Angeles Galaxy, 'Ibra' ha in realtà acquistato la metà delle quote del club svedese, mandando su tutte le furie i tifosi del, il club del quartiere in cuiè cresciuto e con cui ha debuttato nel professionismo. I due club sono molto rivali e i tifosi del Malmoe hanno vandalizzato la statua di tre metri dedicata ae anche una delle case del fuoriclasse di origini balcaniche.La statua dialta 3 metri, eretta il mese scorso a Malmoe, a pochi passi dallo stadio, è stata deturpata da fan arrabbiati. Vernice bianca è stata spruzzata sulla base della statua mercoledì e alcuni fuochi d'artificio sono stati fatti esplodere, senza causare gravi danni, poi i tifosi hanno lasciato una busta di plastica per la spazzatura a coprire il volto die un sedile copriwater attaccato a un braccio. La polizia sta inoltre indagando su un messaggio minaccioso spruzzato a terra vicino alla statua. Una recinzione protettiva è stata installata attorno alla statua. A Stoccolma, la parola «Giuda» è stata spruzzata all'ingresso della casa dinel raffinato quartiere di Ostermalm, secondo il quotidiano Aftonbladet . E intanto in rete è anche partita una petizione: «Togliamo la statua del proprietario dell'Hammarby dal nostro stadio».