Claudia Nainggolan: «Insultata e aggredita per aver chiesto permesso». Il racconto su Instagram

Insultata per aver chiesto permesso: è la brutta esperienza raccontata su Instagram da Claudia Lai , moglie del calciatore ex Roma e Inter, ora tornato al Cagliari, Radja Nainggolan . Claudia ha raccontato di essere stata aggredita verbalmente da una donna alla quale aveva semplicemente chiesto di passare: «Oggi ho avuto un'esperienza a dir poco imbarazzante - ha scritto la donna su una story - Passeggiavo con il mio monopattino a passo d'uomo nel largo Carlo Felice (a Cagliari, ndr) quando davanti a me trovo due tenere signore che chiacchierano spensierate