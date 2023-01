La stellina Mudryk va al Chelsea per 100 milioni: lo Shakhtar ne versa 24 alle famiglie dei soldati di Mariupol

Il passaggio di Mykhailo Mudryk dallo Shakhtar Donetsk al Chelsea frutterà al club ucraino 100 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Un incasso da sogno per un club il cui proprietario è l'oligarca ucraino Rinat Akhmetov che oggi, secondo quanto riferisce la Bbc, ha annunciato la donazione di «un miliardo di grivnie», circa 24 milioni di euro, provenienti dal Chelsea per «le forze armate nazionali e le famiglie dei soldati e delle vittime», in particolare con il progetto «Cuore di Azovstal», volto ad «aiutare i difensori di Mariupol e le famiglie dei soldati caduti».

Una parte dei soldi del trasferimento ai Blues di Mudryk, giocatore che il suo ex allenatore Roberto De Zerbi ha definito «un potenziale Pallone d'Oro», serviranno «per la fornitura di cure mediche e protesiche e per il supporto psicologico necessario per il soddisfacimento di richieste specifiche». «Per garantire la trasparenza, il progetto avrà un team professionale indipendente che sarà in contatto con i difensori dell'Azovstal, le loro famiglie, gli operatori sanitari e i volontari, i cui atti di eroismo hanno pochi riscontri nella storia», ha spiegato il patron dello Shakhtar.



«Voglio ringraziare l'intero mondo civile per aver aiutato l'Ucraina - ha continuato Akhmetov -, e se oggi siamo ancora in grado di parlare del calcio ucraino è grazie al nostro esercito, alla gente dell'Ucraina e al grande supporto che il mondo ci ha dato. Non ho mai nascosto il sogno di vincere trofei in Europa, e ciò significa che i grandi calciatori come Mudryk dovrebbero rimanere nel nostro club e nel campionato ucraino, ma purtroppo adesso non è possibile a causa di questa terribile guerra scatenata dalla Russia».

