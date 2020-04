Milan, il futuro di Ibrahimovic e Maldini appeso a un filo

Rangnick è salito sull'altalena rossonera. Un giorno è quasi certo il suo arrivo al Milan, un altro lo danno in accoppiata con Pioli, poi, un altro ancora, lontano dal Diavolo (quindi Pioli saldissimo in sella). In tutto questo c'è la sensazione che il futuro in rossonero di Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic sia legato a un filo sottilissimo. Ibra ufficialmentre non ha ancora dato l'addio al suo amato Diavolo, limitandosi a dire: «Non ho acora deciso cosa farò in futuro...».

Per molti lo svedese appenderà le scarpe al chiodo. Tuttavia c'è una piccola speranza di vederlo ancora con la maglia del Milan nella prossima stagione. E con lui pure Maldini: nonostnate i troppi scontri (verbali) con l'ad Gazidis, potrebbe restare. Ma solo a un patto: avere un ruolo di primo piano, soprattutto a livello decisionale sui giocatori.

Detto questo, per quanto riguarda il Milan che verrà sul fronte attaccanti c'è da segnalare oltre all'interesse (davvero?) di Milik, il Diavolo avrebbe puntato su Gianluca Scamacca, 21 anni, attuialemnte in forza all'Ascoli, ma di proprietà del Sassuolo. E sull'onda della linea verde, ecco spuntare Jonathan David, 20 anni compiuti a gennaio, punterino di grandi prospettive del Gent. Ma al club belga sono arrivare tantissime richieste da mezza Europa...

Una cosa è certa: il solo Rafael Leao non può bastare, se Ibra dovesse salurare la compagnia rossonera al termine di questa stagione maladetta targata coronavirus. Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Aprile 2020, 20:28



