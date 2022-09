Tegola Milan, Maignan infortunato in nazionale: rischia di saltare Chelsea e Juve

Brutto colpo per il Milan, che dopo aver perso Davide Calabria e Theo Hernandez per infortunio (probabilmente salteranno entrambi almeno l'Empoli) e in ansia per le condizioni di Sandro Tonali, che ha lasciato il ritiro della Nazionale azzurra, rischia di perdere per diverso tempo anche il suo portiere Mike Maignan.

Il numero 1 francese si è infortunato ieri ad un polpaccio nella partita di Nations League contro l'Austria: la diagnosi è lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro. Maignan dovrebbe star fuori 2 o 3 settimane: rischia dunque di saltare sia la trasferta di Empoli, sia la doppia sfida contro il Chelsea in Champions League, sia ovviamente il big match di San Siro contro la Juventus.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Settembre 2022, 20:07

