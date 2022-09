Milan, stiramento per Theo Hernandez: niente Nazionale, salterà anche Chelsea e Juve

Tegola per il Milan che perde uno dei suoi giocatori migliori. Il terzino francese Theo Hernandez ha riportato infatti uno stiramento del lungo adduttore destro: è l'esito dei controlli a cui si è sottoposto il 19 rossonero, rientrato dalla convocazione con la Nazionale francese proprio per il problema fisico riscontrato.

Le condizioni di Theo verranno rivalutate tra una settimana. Per quanto riguarda invece Davide Calabria, uscito a fine primo tempo del match contro il Napoli per un affaticamento muscolare ai flessori, i controlli hanno escluso lesioni muscolari. Se la gravità dello stop dovesse essere confermata, Hernandez potrebbe saltare non solo la partita di Empoli dopo la sosta, ma anche la doppia sfida al Chelsea in Champions League e quella alla Juventus dell'8 ottobre. I tifosi del Milan incrociano le dita.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Settembre 2022, 14:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA