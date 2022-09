Milan, De Ketelaere è un oggetto misterioso: il principino non si accende, gli manca il coraggio

di Luca Uccello

Il Milan di Stefano Pioli ha meno punti di un anno fa. Per la precisione sono cinque quelli che mancano in classifica. La scorsa stagione dopo 7 giornate di Serie A il Milan era secondo in classifica a quota 19. Al primo posto c'era ancora il Napoli ma con 21 punti. Oggi il Diavolo è invece quinto. Ma non mancano solo i punti a Pioli. Manca anche una maggior solidità difensiva oltre a qualche rete. Quindici i gol fatti lo scorso anno, tredici quelli segnati in questo campiojnato.

Otto quelli raccolti nella propria porta da Mike Maignan contro i cinque della passata stagione. Sette invece quelli incassati nella stagione 2020-21 contro i sedici realizzati.

Insomma, c'è qualcosa che non va ma non è ancora allarme generale. Non è ancora il caso di spaventarsi perché la situazione è sotto controllo, può essere gestita, deve essere migliorata. Il Milan segna meno ma non perché sia meno pericoloso. Le occasioni non mancano e con il Napoli se non ci fosse stato Meret e maggior mira (vedi la traversa di Kalulu), il risultato probabilmente sarebbe stato diverso.



Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Settembre 2022, 09:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA