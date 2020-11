Milan travolto in casa dal Lille: 0-3, tripletta di Yazici

La delusione del Milan è tutta racchiusa nella rabbia di Ibrahimovic, non abituato a queste brutte figure. Mentre esce dal campo (sostituito per fare posto a Rebic), chiede ai suoi compagni di avere sempre concentrazione. Che è mancata ai rossoneri nella prima sconfitta stagionale, dopo 24 risultati utili consecutivi. Per la squadra di Stefano Pioli è il primo ko post lockdown. L’ultimo risaliva infatti all’8 marzo (1-2 al Genoa). Il Diavolo torna sulla terra. A San Siro vince il Lille 0-3 e adesso sono i francesi i primi nel girone con 7 punti. Sbagliano un po’ tutti. La classica serata storta. Il mattatore del match è il turco Yazici, autore di una tripletta. Sblocca il risultato trasformando un rigore da lui stesso procurato (fallo di Romagnoli), poi si scatena nella ripresa con altre due reti. Clamorosa la papera di Donnarumma che regala il raddoppio al Lille, che poi triplica dopo appena 3’. I cambi di Pioli non portano la svolta desiderata. Perde il Milan, che già con il Verona dovrà dimostrare di avere imparato la lezione..

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Novembre 2020, 22:53

