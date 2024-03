Milan, Ibrahimovic è il vero uomo forte: ha lui in mano il destino di Pioli. E in difesa torna Tomori

di Luca Uccello

Zlatan Ibrahimovic c'è e ci sarà sempre di più. Gerry Cardinale si fida di lui e lo vuole più coinvolto ancora dentro il Milan. Un ruolo alla Paolo Maldini. Il numero uno di RedBird lo ha ribadito nel suo intervento al Business football summit organizzato dal Financial Times: «Avere Ibrahimovic mi permette di essere a Milano anche quando sono negli Stati Uniti, è il mio sostituto', la mia voce. Ha l'autorità per parlare per me con staff e giocatori».

Parole che fortificano la posizione di Ibra che ha in mano il futuro di Stefano Pioli, quello di tanti giocatori che non hanno convinto, quello di uno spogliatoio che si affida ancora a lui. D'altronde lo sapevamo che l'ex attaccante rossonero non sarebbe ritornato al Milan per fare la mascotte. Viene da chiedersi però se il futuro di Pioli al Milan è già deciso o dipenda davvero dal cammino in Europa League e dal secondo posto in Serie A. Di certo è una scelta da prendere entro aprile, non oltre.

Intanto con l'Empoli può tornare dal primo minuto Fikayo Tomori. Con lui in campo il Milan ha fatto più clean sheet. «È un bel dato. Però penso a quando abbiamo subito gol stupidi o ci sono spenti per un secondo.

MERCATO. Karl-Heinze Rumenigge ha riaperto le porte a un possibile rientro al Bayern Monaco di Joshua Zirkzee. Sull'attaccante olandese, classe 2001,c'è una clausola per la recompra di 40 milioni di euro. «Abbiamo appena preso un nuovo direttore sportivo, Max Eberl. Non mi voglio immischiare nel suo lavoro, deve dimostrare di avere le grandi qualità che io credo abbia. Non voglio condizionarlo. Non so se la clausola viene attivata o no, fa parte del mercato che si farà in estate». Intanto durante la sfida all'Olimpico contro la Lazio, in tribuna c'era un emissario dell'Arsenal per studiare da vicino il numero nove del Bologna. Ma in Premier League ci sarebbe anche il Manchester United pronto a fare di tutto pur di averlo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Marzo 2024, 07:49

