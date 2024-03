Bayern-Lazio 3-0, pagelle: Immobile spreca, Pellegrini disastroso. Luis Alberto ci prova. Addio Champions

di Daniele Petroselli

La Lazio non riesce nell'impresa in Champions League e dopo aver vinto all'Olimpico 1-0 con il Bayern Monaco, esce battuta all'Allianz Arena 3-0 non riuscendo a qualificarsi per i quarti di finale della competizione, dove accedono i tedeschi. Alla squadra di Tuchel basta un grande finale di primo tempo per avere la meglio dei biancocelesti, con le reti, anche un po' fortunose nella dinamica, al 39' di Kane e al 47' di Müller. Poi nella ripresa ancora Kane e un palo di Muller a sigillare la sfida.

PAGELLE LAZIO

PROVEDEL 5,5 Qualche buona parata, forse poteva fare qualcosa di più sul primo gol, visto che il tocco di Kane non è di quelli angolati.

MARUSIC 5 Continua il momento no. Dalle sue parti Guerreiro va a scartamento ridotto solo nella prima parte, poi dopo la prima rete sembra mollare e va nel pallone anche lui.

GILA 6 Combatte e chiude ogni spazio per 45', salvando anche in qualche occasione. Pericoloso anche sulle palle inattive.

ROMAGNOLI 5,5 Sgomita con Kane, che spesso e volentieri costringe a giocare di spalle, ma anche lui commette delle sbavature nei gol.

PELLEGRINI 4,5 Sulle fasce ultimamente la Lazio proprio non va. Il romano lascia troppe praterie praterie, come in occasione del tris di Kane. Disastroso.

GUENDOUZI 6 Partenza a razzo, si muove tanto e chiude gli spazi, dando dinamismo alla manovra in mezzo al campo dei biancocelesti.

VECINO 5 Fatica in fase di contenimento, soprattutto nella seconda parte della prima frazione. Troppo timido. (Dal 15' st CATALDI 5,5: si fa notare per il giallo e poco altro)

LUIS ALBERTO 6 Uno dei pochi a mollare, anche quando ormai il Bayern ha archiviato il match. Pochi i palloni giocabili, sfiora il gol e ringhia contro i compagni per spronarli, ma serve a poco. (Dal 35' st KAMADA sv)

ANDERSON 5,5 Una ottima opportunità sul 3-0, prima però il brasiliano si fa vedere solo per qualche strappo nella fase iniziale. E basta. (Dal 31' st PEDRO 5,5: cambia l'interprete, non il risultato. Impalpabile)

IMMOBILE 5 Generoso nelle fasi iniziali dell'incontro, dove si muove molto per non dare riferimenti alla difesa tedesca e aprire spazi ai suoi, poi cala e si divora anche una palla gol che avrebbe cambiato il volto della gara. (Dal 15' st CASTELLANOS 5: non pervenuto anche lui)

ZACCAGNI 5 Gli manca ancora lo spunto buono e dietro nei raddoppi non è che sia proprio puntuale. (Dal 15' st ISAKSEN 5,5: qualche movimento ma poco altro)

ALL.SARRI 5 Serviva coraggio e testa. Si è vista la seconda solo per 40', poi per il resto davvero poco.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Marzo 2024, 23:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA