Ultrà laziali in trasferta a Monaco: inni al Duce e saluti romani nella birreria “cara” a Hitler

Alcune decine di tifosi della Lazio in trasferta a Monaco per la partita di Champions League contro il Bayern hanno intonato inni fascisti e anche un coro 'duce duce', accompagnato da saluti romani. Il video è stato pubblicato da Repubblica.it. I tifosi sono stati ripresi nella storica birreria Hofbräuhaus di Monaco, famosa anche perché Hitler vi pronunciò alcuni discorsi.

Le reazioni

«Le immagini dei tifosi della Lazio che, a Monaco per assistere alla partita di Champions League, inneggiano al duce e fanno saluti romani sono una vergogna. Sono fango sulla squadra, su tutta la tifoseria e sulla città di Roma». Così l'assessore allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato, in una nota. «Per questo - prosegue Onorato - senza se e senza ma, condanno con fermezza ed esprimo sdegno per quanto si vede nel video che in queste ore sta facendo purtroppo il giro del mondo.

