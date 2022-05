Milan, tutto esaurito per il Sassuolo: «Non andate al Mapei Stadium senza biglietto»

Cinque giorni e conosceremo la squadra vincitrice dello scudetto. La Milano rossonera è in fermento per un appuntamento che manca da ben 11 anni. Nel caso di vittoria o pareggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, contro il Sassuolo, saranno i ragazzi di Stefano Pioli ad alzare al cielo il trofeo. Una soddisfazione doppia per i tifosi del Milan che vincerebbero ai danni dei «cugini» interisti. E proprio per questo l'entusiasmo è alle stelle e la società rossonera ha dovuto gettare acqua sul fuoco per evitare problemi.

Dopo l'assalto ai biglietti per Sassuolo-Milan, polverizzati in meno di un'ora, il club rossonero ha pubblicato una nota sul sito ufficiale invitando i tifosi a non presentarsi al Mapei Stadium senza i tagliandi: «Domenica sera, 22 maggio 2022, il Milan tornerà in campo per l'ultima giornata di Serie A per affrontare in trasferta il Sassuolo, con calcio d'inizio al Mapei Stadium alle 18.00. Come accaduto per le ultime trasferte contro Lazio e Verona, saranno tantissimi i sostenitori rossoneri che riempiranno lo stadio di Reggio Emilia, ed è per questo motivo che AC Milan desidera ricordare ai tifosi sprovvisti di biglietto di non mettersi in viaggio e di non presentarsi senza titolo d'accesso al Mapei Stadium».

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Maggio 2022, 20:17

