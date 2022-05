Milan, assalto dei tifosi per il biglietto di domenica. E il sito del Sassuolo va in tilt

I tifosi del Milan stanno preparando l'esodo per domenica prossima contro il Sassuolo a Reggio Emilia, dove la squadra di Pioli andrà alla ricerca di quel punto che la separa dalla conquista dello scudetto. È quindi caccia al biglietto con il conseguente assalto al sito del Sassuolo che è andato in tilt per le troppe richieste.

“Manutenzione pianificata”, c’è scritto sul sito del club neroverde. Tutta “colpa” dei tantissimi utenti collegati a caccia di un posto in prima fila al Mapei Stadium. La settimana caldissima del tifoso rossoner è cominciata quindi così. Comunque ci sarà un esodo come già al Bentegodi contro il Verona: più di diecimila tifosi per spingere la squadra a successo. E l'operazione si ripeterà anche domenica

