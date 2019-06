Michel Platini fermato in Francia: «Corruzione ai Mondiali di Qatar 2022». Coinvolti due ex consiglieri di Sarkozy

Ancora guai per Michel Platini, ex campione della Juventus ed ex presidente dell’Uefa: “Le Roi Michel” sarebbe infatti stato fermato dalla polizia francese a Nanterre, secondo quanto riportato dal sito transalpino Mediapart. «Platini è stato preso in custodia martedì 18 giugno - si legge sul sito - come parte delle indagini sulla corruzione per l’attribuzione della Coppa del Mondo nel 2022 in Qatar».



Platini è attualmente in custodia presso l'anticorruzione della polizia di Nanterre. Per lui è confermato il fermo di polizia per essere interrogato presso gli uffici della polizia giudiziaria di Nanterre in relazione all'inchiesta su «presunti atti di corruzione attiva e passiva di dipendenti non pubblici» nelle procedure di assegnazione dei Mondiali del 2022 al Qatar.



Nella vicenda sono coinvolti anche Sophie Dion e Claude Gueant, ex consiglieri di Sarkozy quando questi era presidente di Francia. Gueant, ex segretario generale dell'Eliseo sotto la presidenza Sarkozy, è stato interrogato a piede libero. Martedì 18 Giugno 2019, 10:33







© RIPRODUZIONE RISERVATA