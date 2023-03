Massimo Moratti: «Inter poco concentrata. Con il Porto in Champions serve la massima attenzione. Lukaku? Fuori condizione»

di Massimo Sarti

Durante la sua era all’Inter (1995-2013) ha vissuto trionfi, vittorie e momenti difficili. Vediamo come Massimo Moratti analizzail momento complicato dei nerazzurri, dopo il ko di Spezia. E alla vigilia del decisivo ritorno degli ottavi di Champions a Oporto.



Come ha visto le difficoltà dell’Inter a La Spezia?

«Difficoltà già viste. Una squadra non concentrata che, dopo una prestazione importante, non riesce a mantenere quella necessaria organizzazione per vincere la partita. Ho anche visto una squadra disordinata. E dispiace, dati i giocatori di qualità. Alcuni dei quali sono fuori forma».



Si riferisce a qualcuno in particolare?

«Beh, Lukaku è fuori condizione, è ancora lentissimo».



Quella dell’Inter la chiamerebbe crisi?

«Speriamo non sia malattia (ride, ndr), altrimenti è un momento di crisi. Speriamo che la squadra sia forte, l’allenatore bravo, ma non arrivano i risultati. Quindi è crisi».



Quali sono secondo lei le responsabilità di Inzaghi?

«Un allenatore le ha sempre tutte le responsabilità, quando vince e quando perde. In questo caso ha perso e quindi deve subire gli strali di stampa, pubblico e così via. Le responsabilità ci sono per forza, perché è una crisi o atletica, o psicologica, o tattica. Ma crisi è».

Cosa pensa in generale di Inzaghi?

«Mi sembra sia un allenatore che in campo lasci liberi i giocatori di esibire le loro doti. Deve ancora dimostrare di saper tenere concentrata la squadra con continuità».



Domani ci sarà il Porto in trasferta dopo una prova tosta a San Siro. Che Inter vedremo secondo lei?

«Non sarà una partita facile, al di là dell’augurio che l’Inter giochi bene questa partita importante. Il Porto è forte, bisognerà stare attentissimi».



Assomiglia a una delle tante notti europee della sua gestione?

«La Champions ha un grande fascino, che ricordo tutto».

