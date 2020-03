Il Manchester City di Pep Guardiola vince il primo trofeo stagionale in Inghilterra, battendo 2-1 l'Aston Villa nella finale della Coppa di Lega-Carabao Cup, a Wembley. Per il City è il terzo successo consecutivo nel torneo, il settimo in totale. La gara è stata decisa nel primo tempo dalle reti di Sergio Aguero al 20' e di Rodri al 30', per il Villa a segno al 41' Samatta. Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Marzo 2020, 22:47







