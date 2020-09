La gaffe del Manchester City: mette il link alla maglia di Koulibaly al posto di quella di Ruben Dias

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Settembre 2020, 20:35

Una vera e propria, quella del. Il club inglese allenato da Pep Guardiola, infatti, ha messo in palio sul proprio sito la maglietta di un giocatore che i 'Citizens' credevano di avere in pugno e che invece è rimasto a: il difensoreDa diverse stagioni il centrale delè l'obiettivo dichiarato del, ma anche questa volta sembra proprio che Pep Guardiola dovrà farne a meno. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha resistito ancora una volta alle grandi offerte del club inglese, che alla fine ha virato sul più giovane, 23enne difensore portoghese, pagato ben 68 milioni di euro al Benfica.Questa volta, però, ilsembrava davvero convinto di poter arrivare a. Sicuramente, lo erano i responsabili del sito ufficiale del club inglese, che proprio nella notizia dell'ingaggio dihanno 'dimenticato' di togliere: il primo invita i tifosi a "fare", il secondo a "partecipare al concorso per". Dopo qualche ora, quei link sono stati rimossi.