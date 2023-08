Luis Alberto, rottura totale con la Lazio: non parte per l'Inghilterra. «Colpa di un premio non pagato»

L'atmosfera in casa Lazio, alle soglie dell'inizio di una nuova stagione in cui ci saranno gli impegni di Serie A, Coppa Italia e Champions League, è davvero rovente. Tra il caos di mercato, le lotte intestine all'interno dello spogliatoio e il caso Luis Alberto, i tifosi biancocelesti non riescono proprio a godersi le ferie.

Sì, perché dopo un rinnovo che sembrava aver messo a tacere tutti i malumori del numero 10, ecco che la guerra con la dirigenza si fa sempre più aperta. Ieri il calciatore è sparito nel nulla e non si è presentato alla doppia seduta di allenamento programmata da Maurizio Sarri. Il motivo? Tutta colpa di un bonus non pagato.

Luis Alberto: rottura totale con la Lazio

Al rinnovo di contratto che ha faticato ad arrivare si è aggiunto lo strappo per un vecchio premio non riconosciuto da Lotito, cifra pari a 140mila euro che il giocatore della Lazio non ha alcuna intenzione di non riscuotere.

Questo è quanto si apprende dalle voci che circolano da Formello e che adesso sembrano allontanare sempre di più il calciatore dal club di Lotito.

Si tratta di una cifra che la Lazio reputa irrisoria al fronte dei 4 milioni più bonus offerti allo spagnolo con il nuovo contratto, ma per il calciatore sembra essere una questione di principio.

La ricostruzione

I malumori erano già iniziati da tempo quando nel ritiro di Auronzo, Luis Alberto aveva deciso di non allenarsi lo scorso 26 luglio, poi, la sera si era sfogato sui social. A quel punto fu Sarri a fare da paciere e convincere il presidente ad accelerare per il rinnovo. Tutto sembrava rientrato, fino a ieri. Il rinnovo, infatti, è rimasto inevaso, non è stato ancora restituito firmato. Mancavano dei dettagli da completare, è possibile che fossero proprio questi 140mila euro a bloccare lo spagnolo. E dopo tanta tensione, Luis Alberto è esploso nella mattinata di ieri.

Il calciatore avrebbe pensato ad un nuovo addio alla Lazio. Atteggiamento che ha fatto infuriare Lotito, che avrebbe minacciato decisioni clamorose, provvedimenti punitivi nei confronti dello spagnolo. Col passare delle ore ci ha pensato Angelo Fabiani, Ds non ancora incaricato, a lavorare diplomaticamente per ricucire l’ennesimo strappo. Ma gli sviluppi della vicenda sembrano essere tutt'altro che sereni.

Anche Maurizio Sarri, infatti, ha mostrato più di una volta tutti i suoi malumori. Il tecnico toscano si ritrova senza Milinkovic Savic, senza un sostituto al centrocampista che negli ultimi anni ha fatto la differenza nella squadra e con un centrocampo sguarnito ancora di più se Luis Alberto dovesse prolungare la sua assenza.

La tempesta in casa Lazio è ancora in pieno svolgimento, ma i tifosi si augurano che possa finire al più presto per iniziare la stagione con la serenità necessaria.

