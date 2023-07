Lazio, il secondo colpo è a centrocampo: preso Sow, svizzero dell'Eintracht. Operazione da 16 milioni

di Enrico Sarzanini

ROMA – La Lazio chiude il secondo colpo dopo l'attaccante Castellanos. Sfumato Ricci per il quale il Torino non scendeva sotto i 25 milioni di euro Lotito, in accordo con il tecnico Sarri, ha chiuso per Djibril Sow,centrocampista svizzero classe 1997 di proprietà dell'Eintracht Francoforte.

Lazio, Pedro rinnova fino al 2024: ora è ufficiale. «Puntare allo scudetto? Perché no»

Operazione da 16 milioni di euro considerato che il giocatore è in scadenza 2024 e non ha mai rinnovato con i tedeschi. Il mediano, che sa fare anche la mezzala, firmerà un contratto quinquennale fino al 2028 e guadagnerà circa 2 milioni a stagione più bonus, fino ad arrivare a 2,5. I due club si organizzeranno nelle prossime ore per lo scambio dei documenti e per permettere a Sow di raggiungere la Capitale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Luglio 2023, 22:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA