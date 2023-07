Lazio, Pedro rinnova fino al 2024: ora è ufficiale. «Puntare allo scudetto? Perché no»

di Enrico Sarzanini

ROMA - «E' un campionato difficile ma l'ultimo anno ha dimostrato che può succedere di tutto e quindi anche noi possiamo vincere lo scudetto». Parole e musica di Pedro che, fresco di rinnovo fino al 2024 con opzione per il 2025, traccia la strada per il futuro della Lazio: «Serve un ulteriore salto. Penso che non sia impossibile. Tutti noi dobbiamo avere il sogno di vincere lo scudetto con la Lazio. Non è una cosa impossibile. Difficile sì, ma dobbiamo lavorare tutti insieme perché abbiamo fatto una buona stagione e dobbiamo migliorare».

Per lo spagnolo resta l'ambizione di mettere in bacheca un trofeo cosa che nel nostro campionato ancora non gli è riuscita: «Il principale obiettivo, se non l'unico. Mi piacerebbe vincere in ogni paese in cui ho giocato, qui ancora non ci sono riuscito. Serve la mentalità giusta, penso che siamo pronti per farlo. Dobbiamo andare in campo e provare a vincerle tutte. Serve il passo in avanti nella mentalità, come ha fatto il Napoli lo scorso anno».



Sul mercato tranquillizza tutti: «Chiaro che per ambire a vincere lo scudetto servono dei rinforzi ma la società sta lavorando per questo. Non siamo tanto lontano da quel livello, penso che siamo pronti. Abbiamo fatto una buona stagione, dobbiamo continuare su questa strada. Sarà difficile, il campionato è tosto perché ci sono tante squadre che giocano bene, ma possiamo riuscirci».

In questi giorni è tornato d'attualità il nome di Hudson-Odoi con cui Pedro ha giocato ai tempo del Chelsea: «Dobbiamo lasciare lavorare la società su questo, il presidente e il mister stanno lavorando forte. Hudson-Odoi è un giocatore forte, può giocare a destra e sinistra, può aiutare la squadra. Vediamo se finalmente arriva, sarebbe una bella notizia».



In attesa di novità dal mercato Pedro accoglie a braccia aperte Castellanos: «Un bell'attaccante. Un ottimo giocatore, ha voglia di fare bene, abbiamo parlato. Ha fatto benissimo al Girona, con partite importanti come contro il Real Madrid, segnando 4 gol. Un bell'arrivo, può dare tanto alla squadra». Pedro guarda alla Champions e spera di affrontare una sua vecchia conoscenza: «Mi piacerebbe il Barcellona, anche se è sempre difficile contro di loro. Hanno un super possesso palla e tanti giocatori forti, per me comunque sarebbe speciale tornare al Camp Nou per giocarci contro. Ma l'importante è essere in Champions».



Chiusura dedicata all'esodo di tanti campioni in Arabia Saudita: «Sicuramente è più prestigioso giocare in Europa ora, però lì stanno andando in tanti, stanno facendo offerte difficili da rifiutare perché vai a guadagnare in 2-3 quello che non faresti in una carriera.

