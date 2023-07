Sarri freme, Lotito ci prova per Ricci

di Enrico Sarzanini

Sarri freme, Lotito rassicura e la squadra attende invano che arrivino i colpi da Champions, ma il mercato resta in stallo. Sono ore calde nel ritiro di Auronzo, l’allenatore in questi giorni si è spesso confrontato con il patron biancoceleste al quale ha chiesto un’accelerata sul mercato per potersi far trovare pronto in vista della nuova stagione, ma soprattutto per riuscire a fare il tanto agognato salto di qualità. Ad oggi però l’unico acquisto è stato Castellanos, l’attaccante argentino che potrà finalmente far rifiatare Immobile e che ieri ha raggiunto i suoi nuovi compagni di squadra. Per il resto, perso Milinkovic, la casella è rimasta ancora vuota e i nomi che l’allenatore aveva indicato come priorità sono lontanissimi: per Berardi il Sassuolo ha chiesto cifre “da capogiro”, come ha rivelato lo stesso Lotito, Zielinski sarebbe a un passo dal rinnovo con il Napoli. La Lazio ha così virato su Arnes Zakharyan, talentuoso centrocampista russo della Dinamo Mosca: c’è accordo sia con il club (11 milioni più 2-3 di bonus) che con il giocatore. Sarri però ha bloccato tutto perché vorrebbe un giocatore già pronto, e per questo ha fatto il nome di Daichi Kamada, anche lui extracomunitario, il giapponese che si è svincolato dall’Eintracht Francoforte, le commissioni sono basse ma il calciatore chiede 5 milioni di stipendio oggi incontro decisivo con tra le parti.

Sullo sfondo resta viva la pista Callum Hudson-Odoi che però non è al momento una priorità.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Luglio 2023, 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA