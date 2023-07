Lazio, presentata la squadra: poker alla Triestina, ovazione per Sarri e Immobile. Lotito contestato: «Arriveranno rinforzi»

di Enrico Sarzanini

ROMA – Terza amichevole estiva per la Lazio che ad Auronzo di Cadore ha battuto la Triestina per 4-0: sblocca Luis Alberto, il raddoppio porta la firma del solito Immobile. Nella ripresa Zaccagni e Cancellieri calano il poker biancoceleste. Al termine della gara la presentazione della squadra sempre allo Zandegiacomo con il patron Lotito e il tecnico Sarri oltre ovviamente a tutta la squadra al completo.

«Cuadrado e Bonucci volevano la Lazio. Zielinski? L'offerta scende». Il botta e risposta col Sassuolo

Autentica standing ovation per il capitano Ciro Immobile e per Maurizio Sarri, tifosi divisi su Lotito tra chi lo applaude e chi invece lo contesta: «Nella vita contano i fatti e non le parole, i tempi sono una cosa i fatti sono altri.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Luglio 2023, 21:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA