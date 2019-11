Luis Alberto e la lotteria social: il 10 della Lazio organizza l'estrazione per vincere una PlayStation4

Lunedì 25 Novembre 2019, 20:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fantasista, ma non solo., il numero 10 della, come tanti altri colleghi è anche un appassionato gamer. E, a un mese esatto di distanza dal Natale, inventa unadecisamenteSu, infatti, lo spagnolo dellaha postato una foto in cui compare con la scatola di una: «Il Natale è alle porte! I miei amici dimi hanno inviato questae vorrei sorteggiarla tra voi». Per partecipare basta seguire due semplici mosse: iniziare a seguiresu Instagram e menzionare nei commenti due amici. A quel punto, tra tutti i follower che avranno commentato, scatterà l'estrazione finale, prevista per lunedì prossimo.La lotteria social di, dopo neanche un'ora, sembra aver già riscosso un certo successo. Sono tanti i tifosi biancocelesti e non che hanno iniziato a 'taggare' due amici per partecipare all'estrazione. A sorpresa, poi, compare anche un commento inaspettato:, centrocampista del Napoli e connazionale di, menziona due amici, suscitando anche una certa ilarità tra gli utenti. «Guadagni tanti soldi, potresti anche comprartela» - scrivono tanti utenti - «Si vedono già gli effetti del taglio degli stipendi voluto da De Laurentiis, eh?».