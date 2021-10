Lucas Hernández, il fratello di Theo in tribunale in Spagna: ora rischia di andare in carcere

Guai seri per Lucas Hernández, difensore del Bayern Monaco e della Nazionale francese nonché fratello di Theo, terzino sinistro del Milan. Il calciatore è comparso oggi davanti alla giustizia spagnola a Madrid, per affrontare la possibile condanna ad una pena detentiva per disobbedienza emessa nel 2019. Hernández potrebbe dover iniziare a scontare la sua pena in Spagna entro dieci giorni, come è stato personalmente e ufficialmente informato a Madrid, secondo quanto ha spiegato il tribunale alla Dpa.

Il 25enne francese era stato convocato per martedì, ma si è presentato il giorno prima, poiché la sua squadra ha un impegno internazionale in Champions League a Lisbona mercoledì. Il portavoce della corte ha aggiunto che si doveva attendere la decisione della Corte Superiore di Giustizia di Madrid su un ricorso presentato da Hernández. Tuttavia, se questo non verrà dettato prima del 28 ottobre, il calciatore dovrà scontare la pena detentiva in un carcere spagnolo di sua scelta.

Lucas Hernández, perché potrebbe finire in carcere

Hernández ha avuto un alterco nel febbraio 2017 con la sua allora fidanzata e ora moglie, per la quale ad entrambi è stato imposto un ordine restrittivo di sei mesi per violenza domestica. Tuttavia, si sono rapidamente riconciliati e hanno viaggiato insieme durante quei sei mesi di allontanamento a cui sono stati obbligati, per i quali l'allora giocatore dell'Atlético Madrid non ha rispettato la sentenza giudiziaria ed è stato conseguentemente condannato per disobbedienza. Due anni fa Hernández è passato poi dall'Atlético Madrid al Bayern per circa 80 milioni di euro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Ottobre 2021, 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA