Live Lazio-Inter 0-1, diretta: la sblocca Lautaro

30'pt GOL INTER: Passa la squadra di Conte, alla prima vera occasione. Perisic converge da sinistra, rimpallo favorevole e palla che arriva a Lautaro Martinez. Sinistro di prima intenzione e Strakosha non può nulla.29'pt Prima conclusione dell'Inter: ci prova Lautaro al volo. Palla sul fondo.26'pt Proteste Lazio per un intervento di Skriniar su Correa, ma per Guida non ci sono gli estremi per il calcio di punizione. Si perde così l'azione biancoceleste.25'pt Ancora Lazzari a destra, che al momento sta avendo la meglio su Perisic. Palla in mezzo dell'esterno che trova Correa che non riesce a colpire con forza.22'pt Cross di Hakimi, che trova Perisic sul secondo palo, ma è attenta la difesa biancoceleste che pulisce l'area di rigore.19'pt Palla gol per la Lazio, Luis Alberto, servito da Milinkovic, impegna Handanovic che si rifugia in angolo.15'pt Cambio forzato per Inzaghi: Radu non al meglio, si fa male mentre interviene su Hakimi. Bastos subito in campo.14'pt Squadre bloccate, si gioca a centrocampo, e non mancano gli interventi duri.10'pt Ancora l'Inter, e sempre a sinistra, dove Perisic trova spazio per attaccare. Tiro dalla bandierina per i nerazzurri.9'pt Inizia a farsi vedere anche l'Inter, che muove velocemente la palla prima di trovare Perisic che si fa murare in calcio d'angolo.8'pt Quando tocca palla De Vrij, arrivano i fischi dalla tribuna dove sono sistemati i tifosi della Lazio.5'pt E' partita bene la Lazio, che sfonda a destra con Lazzari e poi con Milinkovic, guadagnando due calci d'angolo consecutivi4'pt Buona l'avanzata di Luis Alberto, che trova spazio per attaccare centralmente. Poi viene fermato dalla difesa nerazzurra.2'pt Contrasto Skriniar-Immobile, con l'attaccante laziale che rimane a terra, ma sembra poter riprendere.1'pt Partiti all'Olimpico, iniziato il big match di giornata davanti ai 1.000 tifosi che hanno avuto accesso allo stadio.Laper il riscatto. L'per rimanere a punteggio pieno. Alle 15 si scende in campo all'Olimpico per la terza giornata di campionato. La squadra di Inzaghi non può sbagliare. Quella di Conte vuole rimanere saldamente in testa alla classifica. Entrambe hanno giocato mercoledì per il recupero della prima giornata con risultati opposti. I biancocelesti hanno perso contro l'Atalanta (1-4); i nerazzurri hanno vinto facile a Benevento (2-5). Sarà il confronto numero 177: i capitolini si sono imposti 42 volte, in 58 occasioni è finita in parità, mentre i lombardi hanno fatto bottino pieno in 72 incontri. Bilancio perfetto nelle ultime 4 sfide, con 2 vittorie a testa.L'arbitro della partità sarà il campano: ha già diretto un Lazio-Inter. Quarti di finale di Coppa Italia 2016/2017. 2-1 per i biancocelesti il finale con reti di Biglia e Felipe Anderson. In generale gli incroci con la Lazio sono stati 20.La gara di oggi sarà trasmessa in esclusiva suInzaghi ritrovache verrà schierato al fianco di. Conte rilancia dal 1'insieme a(3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Barella, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte.: Guida di Torre Annunziata.: Irrati di Pistoia.